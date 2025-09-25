マイナーリーグでの調整が続き、長きトンネルから抜け出せないでいる佐々木朗希（23）。そんな折も折、中央大の野球部に所属していた弟の怜希（れいき）君（20）が“部を去ってしまった”といううわさが……。兄の悩みは尽きることがなさそうだ。＊＊＊【写真を見る】“繊細そうな顔つき”がソックリ佐々木朗希の弟・怜希君「怜希君の姿はグラウンドにはない」佐々木は今年5月以降、右肩のインピンジメント症候群により負