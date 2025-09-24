政府が推進するリスキリング政策の下、従業員のスキルアップに投資する企業が増えている。しかし、リスキリング制度の設計と運用を間違えると、肝心の学びの成果を活かせず、企業、従業員ともに期待外れの結果を招くことがあるのは、前編記事でお伝えしたとおりだ。リスキリング制度導入時に企業が陥りがちな落とし穴とは何か。本稿で引き続き、社会保険労務士の木村政美氏が事例をもとに解説する。本記事の登場人物A川さん：32歳