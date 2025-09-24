国連総会に出席するため、米ニューヨークのケネディ国際空港に到着した石破首相＝23日（共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は23日、米ニューヨークで国連総会の一般討論演説に臨む。先の大戦後、日本はアジア諸国の「寛容の精神」に支えられ、世界平和に尽力してきたと強調。連帯と寛容の重要性を訴える。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を非難。日本政府が見送ったパレスチナの国家承認を巡り、イスラエル