イクメンの夫は不倫をしないのか。離婚や男女問題に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「夫を積極的に育児に参加させて“イクメン”にすることで、夫が不倫をすることを防ごうとする妻がいる。しかし、それは効果がないことも多く、子どもがかわいいからといって不倫を思いとどまるとは限らない」という――。※本原稿で挙げる事例は、実際にあった事例を守秘義務とプライバシーに配慮して修正したものです。写真＝iStock.com／b-bee※