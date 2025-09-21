●オリオンビールが株式上場沖縄の大手ビールメーカー・オリオンビールが、9月25日に東証プライムに新規上場する。仮条件は当初想定価格770円を上回る800円〜850円で、公開価格は上限の850円で決定した。【こちらも】ソニーによる日本初パーシャルスピンオフ、今後の影響は?売り出し規模も269億円に拡大し、英系ファンドもオリオンビール株の大量取得に関心を表明するなど、注目度が高い。想定時価総額は380億円程度とみられる