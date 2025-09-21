世界中で大きな問題に驚くべき繁殖力で水面を覆（おお）いつくす水草の大群――。この夏に全国各地で大拡大した、地球最悪の侵略植物と呼ばれる「ナガエツルノゲイトウ」だ。写真は、茨城県河内町を流れる新利根川の風景を一変させた侵略植物の群れである。近くでコメ農家を営む50代の男性が嘆く。「もう手の打ちようがありません。水田の中でも増殖して、抜いても抜いても根っこや茎（くき）の一部からすぐに再生してしまいます…