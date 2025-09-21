陸上世界選手権（世界陸上、第８日）で男子２０キロ競歩決勝（東京・国立競技場発着、神宮外苑周回コース）が２０日に行われ、世界記録１時間１６分１０秒の持ちタイムがある優勝候補の出した山西利和（２９＝愛知製鋼）が３度目の警告によるペナルティーの影響で２８位に終わった。選手によって警告の判定があいまいとの指摘が相次ぎ、物議を醸している。またまた?疑惑の判定?だ。山西は勝負所の１５キロ過ぎに、先頭集団から