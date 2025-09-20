沖縄県警は１９日、同県恩納村沖の海中で、拳銃の実包のようなもの９９個が見つかったと発表した。県警は鑑定するなどして調べている。県警石川署の発表によると、１８日午後７時頃、シュノーケリングをしていた観光客から「ピストルの弾がたくさん入った袋を見つけた」と１１０番があった。実包のようなものはチャック付きの袋に入れられ、袋は粘着テープのようなもので巻かれており、中が見えない状態で海底に沈んでいたとい