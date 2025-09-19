Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëEV¥Ð¥¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤¬¶¡µë¤¹¤ëÊ¡²¬¸©¤Î´ë¶È¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²ÃÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¢ÆþEV¥Ð¥¹¤ÎÇ§¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤¬´Ë¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿³Û¤ÎÊä½õ¶â¤¬½ñÎà¤À¤±¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤Î¡ÖÂ­¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëe MoverÊÄ²ñ¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÊ¿Æü¤âÂçº®»¨