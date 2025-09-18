韓国国内の空港で、あす9月19日から10月9日の秋夕連休にかけて、空港職員による大規模なストライキが行われる可能性がある。現地紙の毎日経済やザ・コリア・ヘラルドなどによると、全国15か所の全空港で保安検査員など、韓国公共サービス運輸労組（KPTU）などに所属する15,000人がストライキに突入する。地方空港を運営する韓国空港公社は、ストライキが発生した場合には緊急対応体制として、事前に確保した代替人員を投入し、運用