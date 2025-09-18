豪雇用、NZ第２四半期GDPの弱さとドル高＝オセアニア為替概況 豪ドル、NZドルともに対ドルで大きく売りが出た。朝のNZ第２四半期GDPと８月の豪雇用統計がかなり厳しい結果となったことで朝から売りが優勢。指標の影響はその後の反発を誘ったが、ドル全面高となる中で対ドルでの売りが出やすい地合いにつながる形で売りが出た。 豪ドルドルは米FOMC後の振幅を経て0.6650台で朝の取引をスタート、10時半の豪雇用統計は予