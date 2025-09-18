精悍デザインのフロントグリル＆黒インパネ新採用！日産は2025年9月18日、ミドルサイズSUV「エクストレイル」のマイナーチェンジモデルを発売しました。現行モデルの導入から3年を経て、内外装の刷新や先進機能の大幅な強化が図られています。マイチェンした日産「エクストレイル」（オプションのブラウン内装）【画像】カッコよくなった！ これが「新型エクストレイル」です！（30枚以上）2000年の初代登場以来、エクストレ