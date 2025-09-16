西野カナが、活動再開後初となる全国アリーナツアー追加公演の映像商品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を11月19日に発売。また、本日9月16日より予約が開始され、完全生産限定盤のジャケット写真も公開となった。 （関連：西野カナのストイックさに心震えたエンターテインメントショー最新ツアー東京公演を観て） 本作では、6会場12公演、のべ13万人を動員した同ツ