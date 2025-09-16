西野カナが、活動再開後初となる全国アリーナツアー追加公演の映像商品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を11月19日に発売。また、本日9月16日より予約が開始され、完全生産限定盤のジャケット写真も公開となった。

本作では、6会場12公演、のべ13万人を動員した同ツアーのさいたまスーパーアリーナでの追加公演の模様を収録。完全生産限定盤、通常盤初回仕様限定盤の2つの仕様となり、それぞれBlu-ray／DVDの4形態で発売される。本編は、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などヒット曲から、追加公演でサプライズ披露となった最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」まで、アンコール含む全26曲が完全収録されている。

また、通常盤初回仕様限定盤には、カードサイズステッカーと、本編がスマホで楽しめるプレイパスが封入。完全生産限定盤は、ツアーの裏側密着など30分超えのメイキング映像に加えて、ライブ写真25枚のフォトカード、自立式のフォトスタンドにもなるフォトカードケースやアクリルキーホルダー、そして本編のみ視聴可能なプレイパスも封入された仕様となっている。

完全生産限定盤のジャケット写真は、ツアーのグッズにもなったキャラクター “ダブルハートちゃん”を彷彿とさせる2つのハートがデザインされている。

