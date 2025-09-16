ニューストップ > スポーツニュース > 110mハードル、村竹ラシッドがメダルに届かず号泣「感動をありがとう… 世界陸上2025 世界陸上 陸上 国立競技場 スポーツニュース・トピックス 日テレNEWS NNN 110mハードル、村竹ラシッドがメダルに届かず号泣「感動をありがとう」 2025年9月16日 23時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 世界陸上・男子110mハードル決勝で村竹ラシッドが13秒18で5位入賞した メダルにあと0秒06届かず、「何が足りなかったんだろう」とレース後に号泣 SNSでは「村竹ラシッド選手の涙にもらい泣き」とねぎらいの声が寄せられた 記事を読む 関連の最新ニュース 世界陸上2025 記事時間 110mハードル、村竹ラシッドがメダルに届かず号泣「感動をありがとう」 記事時間 09/16 22:35 「何が足りなかったんだろう」110mハードル5位の村竹ラシッドが泣き崩れる 記事時間 09/16 16:45 デュプランティス、かすれ声で日本のTV出演 理由はカラオケ おすすめ記事 【巨人】4連勝で貯金1 代打・坂本勇人が貴重な勝ち越し犠飛 拳突き上げスタンド大歓声 2025年9月10日 21時10分 男子110m障害、村竹ラシッド5位入賞 メダル逃しカメラの前で号泣「何が足りなかったんだろう」繰り返す【東京世界陸上】 2025年9月16日 22時24分 【世界陸上】村竹ラシッドが５位入賞も「何が足りなかったんだろうな」 男子１１０メートル障害決勝 2025年9月16日 22時25分 棒高跳びデュプランティスが６ｍ３０で１４度目の世界新、圧勝で世界大会５連覇 2025年9月15日 23時0分 中島ひとみは準決勝敗退 目に涙も充実の表情「続けてきて良かった」「もっと世界を目指せるハードラーになりたい」 2025年9月15日 21時22分