吉野杉や飛鳥石を用いたエントランスからロビーへ2021年9月にオープンしたMIROKU 奈良は、「SHARING WITH LOCALS」をコンセプトに、地域との共生を目指すTHE SHARE HOTELSブランドのひとつです。名前の由来は「美（Mi）」と「鹿・麓（Roku）」、そして遠い未来に現れて人々を救済するとされる仏様・弥勒菩薩から名付けられ、「奈良の文化」をつなぐという意味が込められています。「どのくらいの樹齢かしら……。」と想像が膨らむ