特撮テレビドラマ『宇宙刑事ギャバン』に登場する主人公・ギャバンをモチーフにした箸置きが2025年9月12日（金）に発売される。オリジナルメンコ付き、ファン必携のコレクターズアイテムだ。1982年に放送開始され、その後に続くメタルヒーローシリーズの原点として今なお根強い人気を誇る『宇宙刑事ギャバン』。銀河連邦警察の若き刑事・一条寺烈が、宇宙犯罪組織マクーの野望を阻止すべく、わずか0.05秒で蒸着した銀色に輝くコン