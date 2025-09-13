米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.562（+0.020） 米10年債4.066（+0.046） 米30年債4.681（+0.028） 期待インフレ率2.372（+0.011） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。欧州債利回りが上昇したことや、来週予定されている社債発行を前に投資家が利益を確定させる動きが出ていた。序盤の原油価格上昇も利回りの上昇要因となった。 オ