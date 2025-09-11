愛犬そっくりの犬と対面し感動 保護犬2匹の奇跡的な出会いに反響わんちゃんホンポ

愛犬そっくりの犬と対面し感動 保護犬2匹の奇跡的な出会いに反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 施設から引き取った愛犬のきょうだいを探し始めたという投稿者
  • 2カ月後に愛犬そっくりの犬を見つけ、運命としか思えない奇跡的な展開に
  • 「素敵な飼い主さんですね」「LOVEがいっぱい」などの声が寄せられた
  • 『ペットライン「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」発表会』に登場した寺田心さん
    寺田心、愛犬への手紙「諦めずに一緒にいてよかった」　“保護犬を自分で育てたい” 出会い秘話 2025年9月10日 22時45分
  • 『大型犬を飼うこと』が夢だった夫婦→飼い始めたら、想像よりも大変で…思わず泣ける『１歳を迎えるまでの軌跡』が23万再生「素敵な家族」の声
    『大型犬を飼うこと』が夢だった夫婦→飼い始めたら、想像よりも大変で…思わず泣ける『１歳を迎えるまでの軌跡』が23万再生「素敵な家族」の声 2025年9月5日 19時40分
  • 『この人、犬好きだ！』と、気付いたポメ→次の瞬間…想定以上に可愛い『まさかのリアクション』に3万いいね「ぜひ会いたい…」「いい顔」と絶賛
    『この人、犬好きだ！』と、気付いたポメ→次の瞬間…想定以上に可愛い『まさかのリアクション』に3万いいね「ぜひ会いたい…」「いい顔」と絶賛 2025年9月11日 16時40分
  • 家の中なのに…何が何でも飼い主のそばにいたい犬→大好きが伝わる『愛おしすぎる行動』に反響「忠犬の鏡」「可愛いひっつき虫」「幸せいっぱい」
    家の中なのに…何が何でも飼い主のそばにいたい犬→大好きが伝わる『愛おしすぎる行動』に反響「忠犬の鏡」「可愛いひっつき虫」「幸せいっぱい」 2025年9月5日 18時30分
  • 『産まれたての赤ちゃん』を家に連れて帰ったら、すぐに大型犬が出迎えて…優しさ100％で接する光景が19万再生「寄り添ってる」「最高の兄」
    『産まれたての赤ちゃん』を家に連れて帰ったら、すぐに大型犬が出迎えて…優しさ100％で接する光景が19万再生「寄り添ってる」「最高の兄」 2025年9月6日 11時10分

