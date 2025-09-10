ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 広陵高校、渦中の生徒が名誉毀損で反撃も「すべては学校の責任」の再… 高校生 夏の甲子園 高野連 SNS 広島県 集団暴行 週刊女性PRIME 広陵高校、渦中の生徒が名誉毀損で反撃も「すべては学校の責任」の再批判 2025年9月10日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校の暴力事案で9日に進展があったと週刊女性PRIMEが伝えた 渦中の生徒が名誉棄損の罪で被害者側を告訴した、とスポーツ紙記者 ネット上では「すべては学校や監督の責任」などと再び批判が寄せられている 記事を読む おすすめ記事 ｢お母さん､生理が来ない｣小6娘を妊娠させたのは中2の兄…表面化しづらい"家庭内性暴力"の危険性 2025年9月9日 9時15分 辻希美、加速する“私生活の切り売り”にドン引きの声も…出産の一部始終を公開に賛否 2025年9月9日 19時53分 【『徹子の部屋』で異例の事態】黒柳徹子 初対面の藤井風に“メロメロ”食事デートの約束も 2025年9月9日 20時19分 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 iPhone 17シリーズとiPhone Air発表。約1時間のAppleイベント、時系列でまとめました【更新終了】 2025年9月10日 5時0分