Thunderbolt 5対応 ポータブルSSD SSPU-TFCシリーズ】 10月中旬 発売予定 価格： 2TB 75,800円 4TB 111,600円 8TB 223,400円 アイ・オー・データ機器は、Thunderbolt 5対応ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズを10月中旬に発売する。価格は2TBが75,800円、4TBが111,600円、8TBが223,400円。 本商品は、“国内