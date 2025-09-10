Thunderbolt 5対応 ポータブル SSD SSPU-TFCシリーズ】 10月中旬 発売予定 価格： 2TB 75,800円 4TB 111,600円 8TB 223,400円

アイ・オー・データ機器は、Thunderbolt 5対応ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズを10月中旬に発売する。価格は2TBが75,800円、4TBが111,600円、8TBが223,400円。

本商品は、“国内メーカー初”のThunderbolt 5対応ポータブルSSD。最大8TBの大容量ラインナップ＆高速転送で、保存やバックアップにかかる時間を削減し作業効率をアップする。撮影素材をすぐに編集するクリエイター、最高スペックを試したいテック愛好家などをターゲットユーザーとしている。

また開発背景として同社は、「最新規格に対応した商品をいち早くユーザーに届けることが、メーカーとしての使命」とし、「早期投入によりThunderbolt 5の市場認知度向上および市場の反応をリサーチし、今後の製品開発につなげていく」とコメントしている。

Thunderbolt 5対応ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズ

Read最大6000MB/s Write 最大5000MB/sの超高速転送

503GBの動画データ転送時、同社製USB 10Gbps SSD（2TB）の場合約11分51秒かかるところ、本製品（2TB）では、約4分03秒の約3倍高速で転送を可能にしている。

アルミボディ＆温度検知ファンで、高負荷時でも転送を止めない

ヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。一定の温度になるとファンが作動し、温度上昇を抑え、大幅な速度低下を防ぐ。

ケーブル忘れの心配なし！ 使いやすさにこだわった設計

本商品は、ケーブルの取り違えや紛失などの心配がないケーブル一体型。SSD同様、ケーブルもThunderbolt 5認証済み。転送中はランプが点滅し、動作状態を確認できる。

【商品仕様】

型番 SSPU-TFCシリーズ（2TB：SSPU-T FC2 、4TB：SSPU-TFC4、8TB：SSPU-TFC） 速度 Read：約6000MB／s Write：約5000MB／s 動作環境 ThunderBolt 5／ThunderBolt 4／ USB 40Gbps（ USB 4）いずれかの USB -Cコネクター搭載機種 対応機種 Windows パソコン 、Mac ※ USB -Cコネクター搭載した機種 対応OS MacOS 15.2～／Windows 11 23H2～ コネクタ 形状 USB -Cコネクター インターフェイス ThunderBolt 5／ThunderBolt 4／ USB 40Gbps（ USB 4） 取得規格 Thunderbolt Thunderbolt 5） RoHS指令準拠（10物質） VCCI Class B 外形寸法 約150×58×19mm（幅×奥行×高さ） 質量 約290g ケーブル 約27cm（本体に固定） 保証期間 1年 出荷時フォーマット exFAT 使用温度範囲 0～35℃ 使用湿度範囲 10～90％ 添付 アプリ I-O DATAハードディスクフォーマッタ

