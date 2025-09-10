日本航空（JAL）は、東南アジア行きのビジネス・エコノミークラスを対象とした特別運賃を、9月9日から10月26日まで販売する。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は9月14日から10月31日（旅行開始分）まで。旅行期間は2日以上12か月以内。変更や払い戻しはできない。予約クラスはビジネスクラスが「X」、エコノミークラスが「O」で、JALマイレージバンクへの積算では搭乗区間マイルの70％、30