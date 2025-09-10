JAL、東南アジア行き対象のセール開催 往復4.7万円から
日本航空（JAL）は、東南アジア行きのビジネス・エコノミークラスを対象とした特別運賃を、9月9日から10月26日まで販売する。
往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は9月14日から10月31日（旅行開始分）まで。
旅行期間は2日以上12か月以内。変更や払い戻しはできない。予約クラスはビジネスクラスが「X」、エコノミークラスが「O」で、JALマイレージバンクへの積算では搭乗区間マイルの70％、30％が貯まる。
・東京発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順）
マニラ（47,400円）、バンコク（67,000円／261,000円）、シンガポール（70,000円）、ジャカルタ（81,000円）、デリー（85,000円）、ベンガルール（110,000円）、ハノイ（-／205,000円）、ホーチミン（-／234,000円）
・その他国内各都市発着
マニラ（63,400円）、バンコク（83,000円／277,000円）、シンガポール（86,000円）、ジャカルタ（97,000円）、デリー（101,000円）、ベンガルール（126,000円）、ハノイ（-／221,000円）、ホーチミン（-／250,000円）