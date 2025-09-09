性犯罪の加害者は成人だけではない。未成年でも罪を犯す可能性はある。西川口榎本クリニック副院長で精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんは「子供が性犯罪で逮捕された親は自責の念に駆られ、地域や学校で噂が広まってコミュニティから排除されてしまうことも少なくない」という――。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ha