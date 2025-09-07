記者会見するイリノイ州のプリツカー知事＝４日/Anthony Vazquez/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は６日、ＳＮＳでシカゴに言及し、「なぜそれが戦争省と呼ばれるのか、理由を知ることになる」と書き込んだ。シカゴの当局者は連邦政府による移民取り締まりに身構えている。投稿には「私は朝の強制送還のにおいが大好きだ。なぜそれが戦争省と呼ばれるのか、シカゴは理由を知ることになる」とある。トランプ氏は５日、国防総省を「戦