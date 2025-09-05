女優ハン・ガインが「1年に3度の流産」を経験した事実を打ち明けた。【写真】ハン・ガイン「年に3回の流産、心崩れた」9月4日、ハン・ガインのYouTubeチャンネルには「流産を3回経験したハン・ガインが試験管で息子と娘を同時妊娠できた秘訣は？（＋第3子計画）」というタイトルの動画が公開された。この動画でハン・ガインは「ジェイとジェウ（娘と息子）を体外受精で授かった。生涯で最も感謝すべき人を挙げるなら、真っ先に思い