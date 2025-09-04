ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 抗日戦争勝利80年の記念行事 トランプ氏が米貢献に言及なく不満 ドナルド・トランプ 習近平 金正恩 海外・国際ニュース 共同通信 抗日戦争勝利80年の記念行事 トランプ氏が米貢献に言及なく不満 2025年9月4日 5時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国の北京で3日、抗日戦争勝利80年の記念行事が開かれた 習近平氏は演説した際、勝利における米国の貢献に言及せず これを受け、トランプ大統領は「驚いた」と語り、不満を示した 記事を読む おすすめ記事 中ロ朝3首脳、北京で結束誇示 抗日軍事パレード、米国けん制 2025年9月3日 12時13分 【社説】金正恩委員長の中国戦勝節出席…韓半島非核化構想への支障を憂慮 2025年8月29日 16時2分 台湾問題で外部の干渉許さない 抗日戦争勝利80周年記者発表会 2025年8月29日 14時56分 トランプ氏、中国軍の関与提案か ウクライナ非武装地帯の監視で 2025年8月30日 9時51分 トランプ米大統領が警戒する中国とロシアの緊密関係、経済圏の構築 2025年9月1日 6時0分