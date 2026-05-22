米中関係はこれからどうなるのか。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「首脳会談を終えたトランプ大統領は帰国直前、メディアの前で中国からの支給品を捨てた。2030年代の“6G時代”を見据え、米中のデジタル空間を完全分断するというアメリカの意思表示だ」という――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中！」の一部を再編集したものです。写真＝中国通信／時事通信フォト中国の習近平国家主席（右）は202