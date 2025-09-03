東京・渋谷の『RAYARD MIYASHITA PARK』で期間限定開催中の『ドラえもんF’sキッチン』で、9月3日のドラえもんの誕生日を記念して、「ドラえもんバースデイフェア」を2025年9月3日〜10月13日まで開催する。改めて『ドラえもん』をおさらい！第1話は6種類ある!?1969（昭和44）年に小学館の学習雑誌で連載がスタートした、藤子・F・不二雄の代表作であり国民的漫画『ドラえもん』。説明不要かもしれないが、22世紀からやってきた