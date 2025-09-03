東京・渋谷の『RAYARD MIYASHITA PARK』で期間限定開催中の『ドラえもん F’sキッチン』で、9月3日のドラえもんの誕生日を記念して、「ドラえもんバースデイフェア」を2025年9月3日〜10月13日まで開催する。

改めて『ドラえもん』をおさらい！ 第1話は6種類ある!?

1969（昭和44）年に小学館の学習雑誌で連載がスタートした、藤子・F・不二雄の代表作であり国民的漫画『ドラえもん』。説明不要かもしれないが、22世紀からやってきたネコ型ロボットのドラえもんが、気は優しいが勉強もスポーツも苦手なのび太とともにくりひろげる友情ファンタジーだ。ドラえもんがおなかの「四次元ポケット」から出す「ひみつ道具」を使って、のび太を助けるが、のび太は不適切な道具の使い方をして痛い目を見ることも多い。1作目のアニメ化は1973年。1979年には2作目のシリーズの放送が始まり、現在も放送中。海外でも放送され大人気となり、世界中から愛される作品となっている。

連載をスタートしたのは、『小学四年生』、『小学三年生』、『小学二年生』、『小学一年生』、『よいこ』、『幼稚園』の6誌。藤子・F・不二雄先生はそれぞれの読者の年齢にあわせて話を描き分けていたため、第1話は6種類存在するのだそう。1973年からは『小学五年生』、『小学六年生』での連載を開始し、小学生の全学年に向けてそれぞれ内容を変えたものを、毎月描いて同時並行して連載していたというから驚きだ。

渋谷で開催中！ 藤子・F・不二雄先生ワールドを堪能できるカフェ

好評開催中の「ドラえもん F’sキッチン」は、藤子・F・不二雄先生の代表作品『ドラえもん』『パーマン』『キテレツ大百科』『チンプイ』『ポコニャン』のキャラクターたちでいっぱいのカフェ。藤子・F・不二雄先生の世界観を感じ取ることができる店内では、作品から着想を得たメニューが楽しめる。さらに、オリジナルグッズも多数販売中だ。

大好物・どら焼きでバースデイを祝おう！

9月3日のドラえもんの誕生日を記念して開催される「ドラえもんバースデイフェア」では、期間限定のデザートメニューと、デザインが選べるアートラテでドラえもんの限定アートが登場する。

大好物でお祝い！どら焼き風の誕生日ケーキ 1980円

デザートメニューの「大好物でお祝い！どら焼き風の誕生日ケーキ」は、ドラえもんの大好物のどら焼きにホイップクリームやいちごを挟み、バニラアイスやドラえもんのクッキー、「おたんじょうびおめでとう」のチョコレートプレートなどを添えたプレートメニュー。クッキーはこのメニューだけの特別な仕様で、『ドラえもん F’sキッチン』のオリジナルコスチュームを着用している。一緒にオリジナルスーベニアプレート（税込み1500円）の購入が可能だ。

ドラえもん F’sキッチン アートカフェラテ アイス or ホット カフェラテ（加糖） 930円、キャラメルラテ・チョコレートラテ 980円

また、グランドメニューの「ドラえもん F’sキッチン アートカフェラテ」の選べるアートには、お皿に乗ったどら焼きを運ぶドラえもんのデザインが登場。オリジナルスーベニアマグカップ（税込み1100円）の購入が可能なメニューだ。「どら焼き風の誕生日ケーキ」と一緒に並べれば、たくさんのどら焼きに囲まれて幸せそうなドラえもんの姿が楽しめる。

「ドラえもんバースデイフェア」限定アートデザイン

スーベニアマグカップデザイン

世代を超えて愛され続けるドラえもん。『ドラえもん F’sキッチン』は子供連れで楽しめること間違いなし！ 親子で誕生日を祝いに訪れてみては。

『ドラえもん F’sキッチン』

期間：2024年12月12日〜2026年1月18日終了予定

場所：『RAYARD MIYASHITA PARK South 2F』（東京都渋谷区神宮前6-20-10）

時間：11時〜21時（ラストオーダー20時）