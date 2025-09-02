9月2日、タレントの辻希美が、第5子出産後、初となる生配信を自身のYouTubeで実施した。8月9日、5人めとなる出産報告をおこなっていた辻。出産翌日には、夫の杉浦太陽や、長女でインフルエンサーの希空（のあ）を含め7人家族での写真をInstagramに投稿し、数日後には“フルメイク”で登場するなど、産後から精力的にSNSを更新してきた。そんななか、自身のInstagramのストーリーズで、「訳あって…11：30頃から少しだけYouTu