「全然目が見えない」辻希美“産後1カ月”で緊急生配信の多忙に心配集まる…“透明感”に絶賛も、吐露したヘロヘロぶり

9月2日、タレントの辻希美が、第5子出産後、初となる生配信を自身のYouTubeで実施した。

8月9日、5人めとなる出産報告をおこなっていた辻。出産翌日には、夫の杉浦太陽や、長女でインフルエンサーの希空（のあ）を含め7人家族での写真をInstagramに投稿し、数日後には“フルメイク”で登場するなど、産後から精力的にSNSを更新してきた。

そんななか、自身のInstagramのストーリーズで、「訳あって…11：30頃から少しだけYouTubeの生配信します」と告知。生配信に登場した辻は、夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら、配信の理由を語った。

「今日は出産の動画をあげる予定だったんですけど、ちょっとチェックに時間がかかっていて。YouTubeを始めて7年ぐらい経つんですけど、週に3本動画をあげますって言い続けてきたなかで、穴を開けたくない。急遽生配信をしようという流れになりました」

たしかに、辻は出産前後も一定のペースで動画をアップし続けている。出産後の8月も、『出産2日前〜前日の産院での3食をお届けします！』『出産前に子どもたちとゆっくり過ごす幸せ夕食時間』など、出産前に撮りだめておいたとみられる動画を投稿し続け、週3ペースを守っていた。

だが、さすがの辻も出産を経て、新生児の世話に追われているようだ。「8月出産してから全然動画が撮れてない」と明かし、「バタバタしてたし、夏休みで産後で、正直動画を撮る余裕もなくストックもありません。でも週3はあげたいっていう願望があって。まじで本当にどうしようって今悩んでます」と苦笑いしていた。

続けて、「まだ流れに慣れていない」とも語り、「ミルクあげて寝かしつけて、自分が人前に出られるような状態にメイクしてると、『今撮れる！』ってタイミングを逃しちゃう。試行錯誤をしながら動画を頑張って撮ろうと思うんですけど。朝ご飯食べるのとかも忘れちゃって。昨日も気づいたら14時で、そういえばお腹すいてるな……みたいな」と、育児の大変さを吐露していた。

5人の育児に奔走している辻だが、生配信ではこれまで通りの“キラキラビジュアル”を披露。だが、「全然目が見えない……」「声が出なくなっちゃって」と力なくぼやく姿も見られた。Xでは、辻の生配信を視聴したファンから、産後とは思えない美貌への驚きと、「YouTube週3投稿」宣言のハードワークぶりに心配が集まっている。

《辻ちゃん5人産んだとは思えない》

《辻ちゃんの生配信、ずっと新生児ちゃん立ち抱っこしててすごいけど心配 産後すぐだから休んでほしい》

《辻ちゃん生配信めっちゃ嬉しいよぉおおお！でも週3回こだわらなくて全然いいし、ちゃんと産休の時間大切に過ごしてください》

どうか無理をしすぎず、ゆっくり休んでほしいものだが……。