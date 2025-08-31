9月6日から執り行われる秋篠宮家長男・悠仁さまの「成年式」にあわせて、悠仁さまの姉で元皇族・小室眞子さん（33）と小室圭さん（33）夫妻が帰国するかに注目が集まっていたが、どうやら実現しないようだ。【写真】小室夫妻が〈お出かけスリーショット〉で使用していた「五感を刺激するベビーグッズ」宮内庁は8月28日、小室夫妻が「成年式」の関連行事への招待をすべて辞退していたことを明らかにした。眞子さんは大学時代の