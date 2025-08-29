BRUNOは、ライフスタイルブランド「BRUNO」より、「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」を2025年8月21日（木）に発売しました。実売価格は2970円（税込）。 「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」 記事のポイント “せいろ”ブームで、ヘルシーな蒸し料理に注目が集まっているなか、ホットプレートで手軽に蒸し料理が楽しめる専用スチーマーが登場。ホットプレートで蒸すので、鍋を囲むように家族