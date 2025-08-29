BRUNOは、ライフスタイルブランド「BRUNO」より、「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」を2025年8月21日（木）に発売しました。実売価格は2970円（税込）。

「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」

記事のポイント “せいろ”ブームで、ヘルシーな蒸し料理に注目が集まっているなか、ホットプレートで手軽に蒸し料理が楽しめる専用スチーマーが登場。ホットプレートで蒸すので、鍋を囲むように家族や友人と楽しみながら調理できます。後片付けが簡単なのも◎。

本製品は、「BRUNOコンパクトホットプレート」と組み合わせて蒸し調理ができる専用スチーマー（1段）。ホットプレートで焼く・煮る・炒めるだけでなく、蒸し料理にも挑戦できるので、日々の調理の幅がさらに広がります。

蒸気でふっくらと仕上がるから、野菜や魚介のうま味をぎゅっと引き出しつつ、油を使わずヘルシーに調理できます。

スチーマー本体は丸洗いできる樹脂素材（コポリエステル樹脂）、網はステンレス製で、使用後のお手入れもラクラクです。

蒸し料理を彩りよく盛り付けてそのまま食卓へ並べられ、家族や友人とホットプレートを囲んでヘルシーで華やかな料理が楽しめます。また、片付けも簡単で、調理・配膳・片付けまでを効率化でき、忙しい家庭にもオススメ。

【新・蒸し料理レシピ】

トレンドの「蒸し料理」が“ヘルシーだけど地味”“いつもワンパターン”と感じている方に向けて、同社ではレシピを公式ファンサイトで公開中。参考にしてみてはいかがでしょうか。

彩り野菜のWバーニャカウダ

ブロッコリーやスナップえんどう、紫キャベツなど彩り豊かな野菜と鶏もも肉をスチームでやさしく蒸しあげ、ハーブの香りを効かせたシンプル仕上げに。

白いチェダーチーズの濃厚ソースと、香り豊かな自家製ジェノベーゼの2種のディップで、味に変化とリズムを。パーティーやおもてなしにも映える、五感で楽しむ一皿です。

スチーム・シーフードとチーズリゾット

鯛やえび、アサリなどの魚介と、香味野菜・ハーブをたっぷり使ったスチーム料理に、魚介の蒸し汁を活かした〆のチーズリゾットまで。

蒸しパーツで主菜を仕上げたあとは、そのままセラミックコート鍋でリゾット調理にシームレスに移れるから、手間も洗い物も最小限。旨みの重なりを楽しめる、コンパクトホットプレートならではの2品仕立てです。

お好みでバルサミコ酢を効かせれば、酸味とコクが絶妙なアクセントに。

蒸ししゃぶしゃぶ

千切りにした⼤根をベースに、にんじん、水菜、長ねぎなどの野菜を重ね、しゃぶしゃぶ用の豚肉をふんわりとトッピング。蒸すだけで肉も野菜も驚くほどジューシーに。

豆板醤入りのピリ辛ごまだれを添えれば、ごはんも進む主役レシピに。忙しい日にも頼れる、ヘルシーだけど満足感のある一品です。

BRUNO 「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」 発売日：2025年8月21日 実売価格：2970円（税込）

