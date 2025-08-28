ガンプラ「MG」の1/100プロヴィデンスガンダムを11月に再販HOBBY Watch

ガンプラ「MG」の1/100プロヴィデンスガンダムを11月に再販

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「MG 1/100プロヴィデンスガンダム」が11月に再販される
  • 28日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定
  • 初販は2018年1月で、ユーザー投票で第3位を獲得している
記事を読む

