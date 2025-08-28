【MG 1/100 プロヴィデンスガン ダム [スペシャルコーティング]【再販】】 8月28日11時 予約開始 11月 発送予定 価格：14,080円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング]」を11月に再販する。8月28日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は14,080円。

本商品は、『機動戦士ガンダムSEED』に登場した「プロヴィデンスガンダム」を1/100スケールで立体化したMGガンプラ。スペシャルコーティング版では、グレーの外装部分にメタリック成形色とパール加工を採用し、赤部分、関節部分にもメタリック成形色を採用。紺でカラーリングされた部分は、エクストラフィニッシュ加工となる。ラメ入りの成形色を採用した、ドラグーン用の射出再現用エフェクトパーツ＋アームが11基分と、クリアグリーンのビームエフェクトパーツも全ドラグーンに対応可能な数量が付属する。

「MG 1/100 プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング]」は、初販は2018年1月。2024年6月発表の「プレバンガンプラ総選挙2024」ではユーザー投票で第3位を獲得しており、今回待望の再販となる。

(C)創通・サンライズ