「ｉＰｈｏｎｅ１６」をディスプレーしているアップルストア＝２０２４年９月２０日、マレーシア・クアラルンプール/Annice Lyn/Getty Images（ＣＮＮ）米アップルは２６日、報道関係者向けに招待状を送り、米国時間９月９日（日本時間１０日）にイベントを開催すると発表した。このイベントでは、「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」や新型アップルウォッチなど、さまざまな新製品が発表される見込みだ。アップルは発表前に新