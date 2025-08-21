セレッソ大阪が21日、久保建英の弟で、レアル・ソシエダの下部組織でプレイしていた久保瑛史の獲得を正式に発表した。瑛史は現在17歳。173センチと小柄な兄とは違い、180センチと長身で右利き。プレイスタイルはボランチとしてゲームメイクに長けた一面を持つ。背番号は現在の兄・建英がマジョルカで背負う番号と同じ「26」に決まった。本人はクラブ公式サイトを通じて、ファンへのメッセージも発表し、「こんにちは ！背番号26、