患者が死亡した医療事故について謝罪する神戸市立西神戸医療センターの北垣一院長（中央）ら＝21日午後、神戸市役所神戸市立西神戸医療センターは21日、B型肝炎ウイルスを保有する70代の男性患者に対し、ウイルス増殖を予防する抗ウイルス剤の処方を誤って中止し、急性肝不全で死亡する医療事故があったと発表した。病院は過失を認め、遺族に謝罪した。病院は、悪性リンパ腫と診断された男性に、2023年11月から化学療法を実施