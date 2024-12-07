『口臭・体臭』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
チェコの研究では、健康な男性17人を対象に、赤身の肉の摂取と体臭の強さを調査
日刊SPA!
加齢臭は男性特有のものと思われがちだが、女性にも体臭の変化は起こるという
All About
女性の場合、更年期以降に体臭の変化が気になり始める方も少なくないという
唾液減少が症状を引き起こすそうで、唾液腺は加齢によって衰えると専門医
文春オンライン
乱れた生活習慣を送っていると、若い人でも同様のにおいが発生するという
ココカラネクスト
正体は口内の細菌が放出する「スカトール」だと化学オタクが解説
まいどなニュース
階段をリズミカルに駆け上がるなど、身体能力を感じさせる
スゴレン
「殺菌して健康になる」という考え方自体が「メーカーの洗脳」だと断言
livedoor ECHOES
「歯が綺麗な人ほど、油断しがちで口臭が出やすい」などと説明
動画内で口臭の原因について、「胃が弱っているせいかもしれません」と指摘
週刊女性PRIME
消臭スプレーが噴射される「消臭ゲート」の設置は2年連続で実現した
集英社オンライン
ゆうちゃみから悪臭物質が多く検出され、Xでは「納得」の声もあるそう
「近くにいる時人間の皮脂の臭いが凄くして臭いので」と入浴を呼びかけ
「舌苔」や乾燥、むし歯、歯周病などが原因として挙げられるという
Medical DOC
シャワーだけ浴びても湯船に浸かっても体臭の除去率は変わらない、と専門家