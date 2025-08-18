ガザ中部ヌセイラト難民キャンプで、配給の食べ物を受け取ろうとする人たち＝16日（ゲッティ＝共同）イスラエルの攻撃や境界封鎖により人道危機が深まるパレスチナ自治区ガザで、母親たちは手に入る限られた食材で家族のためやりくりしている。パレスチナの伝統料理も作るが、乏しい材料から出来上がる一品は、食料不足の厳しい状況を浮かび上がらせる。AP通信が18日までに伝えた。APによると、ガザ中部デールバラハのサリ・ム