ゴディバから、“ニッポンの夏”をテーマにした「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」が2026年5月20日（水）より登場します。金魚や睡蓮、風鈴など、どこか懐かしさを感じるデザインと、夏らしい爽やかな味わいの限定チョコレートが魅力♡冷やして楽しむひんやりショコラや、保冷バッグ付きセットなど、夏のギフトや自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。 “ニッポンの夏”を描いた