クリスピー・クリーム・ドーナツから、毎年人気の『ジェリー in ソーダ』シリーズがさらに進化して登場♡2026年5月27日（水）より、果肉入りの夏限定ドリンク『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー』と『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ』が発売されます。“ちゅるん”と弾けるジェリ&#