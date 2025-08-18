休業を余儀なくされ、真っ暗な「ミニストップ」の店舗。張り紙には「衛生点検中」と書かれていました。その原因となったのが、ミニストップが売りとする、店内で調理する「手づくりおにぎり」です。ミニストップはきょう、東京都や大阪府など全国の23店舗で「消費期限の表示の誤り」があったと発表。具体的には、▼おにぎりを作った後、消費期限が記載されたラベルを速やかに貼らなければならないところ、1〜2時間程度貼らずに放置