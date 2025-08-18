Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。外付けHDDと比べて転送速度が早いポータブル外付けSSD。データのバックアップや移行を行う際に便利で持ち運びしやすいアイテムですよね。しかし、たくさんのメーカーからさまざまな種類のポータブル外付けSSDが販売されているので、どれを購入したらいいか迷っている方も多いのではないで