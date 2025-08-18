Steamを運営するValveいわく、Windows標準のタスクマネージャーはGPU処理の一部を補足できておらず、特にゲームの起動時においてGPU使用率を過小に見積もる場合があるとのこと。こうした状況でも正確にパフォーマンスを監視する新たなツールが、Steamクライアントに導入される予定です。Steam Client Beta - Steamニュースハブhttps://store.steampowered.com/news/group/4397053?emclan=103582791433918461&emgid=51409251921