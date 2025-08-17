今夏、フランクフルトに加入したMF堂安律が、ドイツ・カップ1回戦のエンガース戦に先発出場し、移籍後初ゴールを含む2ゴールを記録する活躍を見せた。堂安はこの試合が新天地デビュー戦。にも関わらず味方と阿吽の呼吸でパスを引き出し、45分にはエリア内で最終ラインから抜け出し華麗なトラップから左足でゴールを奪った。また後半に折り返した直後の54分にもエリア内でパスを受けた堂安は、相手をボディフェイントで交わすと左足