◆米大リーグドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが、同率首位のパドレスに快勝で連勝を飾り、単独首位の座を奪還した。序盤に大量５得点をリードし、逃げ切った。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数１安打２四球。２得点で、両リーグ独走の１１７得点目をマーク。ロバーツ監督は「明らかにシースは翔平には打たれまいとしていました。